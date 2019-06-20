Зеленский подписал указ о создании офиса президента
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Указ опубликован на сайте главы государства.
«Создать офис президента Украины путём реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины», — говорится в нём.
Отмечается, что офис президента «является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определённых Конституцией Украины полномочий».
Ранее Зеленский подписал первый закон. Он касается отпуска усыновителей.