В Казахстане разбился самолёт Ан-2

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В Акмолинской области Казахстана разбился самолёт Ан-2, погиб пилот, два человека пострадали.
В Казахстане разбился самолёт Ан-2
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«20 июня примерно в 10:00 (07:00 мск) в 10 км от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолёт Ан-2», — приводит РИА Новости слова представителя комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултана Нурахметова.

В результате происшествия пилот самолёта погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы.

Устанавливается причина ЧП.

В апреле сообщалось, что на аэродроме в казахстанской Караганде разбился легкомоторный самолёт.

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