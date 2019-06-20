В Казахстане разбился самолёт Ан-2

В Акмолинской области Казахстана разбился самолёт Ан-2, погиб пилот, два человека пострадали.

«20 июня примерно в 10:00 (07:00 мск) в 10 км от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолёт Ан-2», — приводит РИА Новости слова представителя комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултана Нурахметова.

В результате происшествия пилот самолёта погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы.

Устанавливается причина ЧП.

В апреле сообщалось, что на аэродроме в казахстанской Караганде разбился легкомоторный самолёт.