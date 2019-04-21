В Казахстане разбился легкомоторный самолёт

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На аэродроме в казахстанской Караганде разбился легкомоторный самолёт, по предварительной информации два человека погибли.
В Казахстане разбился легкомоторный самолёт
  • Reuters

«Сегодня в 16:25 при выполнении тренировочного полёта и заходе на посадку произошла катастрофа воздушного судна лёгкой авиации тип FK14 «Полярис» на аэродроме Балапан (Караганда). По предварительной информации экипаж — два человека — погибли», — говорится на странице Министерства гражданской авиации Казахстана в Facebook.

Отмечается, что по факту авиапроисшествия будет начато расследование.

В конце марта сообщалось, что вблизи острова Спас-Каменный на озере Кубенское в Вологодской области разбился легкомоторный самолёт, пилот погиб.

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