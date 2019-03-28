Вблизи острова Спас-Каменный на озере Кубенское в Вологодской области разбился легкомоторный самолёт, пилот погиб.

«27 марта около 12.25 легкомоторный летательный аппарат R-20M «Птенец-3», эксплуатируемый его владельцем, потерпел крушение на озере Кубенское в Вологодской области. В результате авиационного происшествия пилот самолета погиб», — приводит РИА Новости сообщение Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Отмечается, что основными версиями причины аварии являются техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и плохие погодные условия.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщлось, что в США легкомоторный самолёт упал на жилой дом.