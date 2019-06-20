Бойко рассказал о цели визита в Россию

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что приезжал в Москву для решения вопроса о снижении коммунальных тарифов для жителей Украины.

«Не случайно мы дважды проводили переговоры в Москве с Виктором Медведчуком для того, чтобы как раз найти: возможно ли это сделать или нет... И снижение тарифов в два раза — это не популизм, это прямые контракты с Россией», — подчеркнул депутат.

Он призвал украинские власти отказаться от «преступного» завышения тарифов на российский газ для населения страны.

«На $100 дороже тот же русский газ завозят из Европы по документам, ставят там своих посредников и потом продают людям газ на $100 дороже и рассказывают, что слезли с российской газовой иглы», — добавил Бойко.

По его словам, ситуация в стране изменится в положительную сторону после стабилизации цен на ЖКХ.

Ранее представитель украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Герус предложил лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» создать частную компанию для заключения соглашения с «Газпромом» по поставкам газа на Украину.

В феврале политолог Александр Дудчак прокомментировал НСН заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Киев последние пять лет постоянно закупал российский газ.