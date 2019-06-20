Бойко рассказал о цели визита в Россию
«Не случайно мы дважды проводили переговоры в Москве с Виктором Медведчуком для того, чтобы как раз найти: возможно ли это сделать или нет... И снижение тарифов в два раза — это не популизм, это прямые контракты с Россией», — подчеркнул депутат.
Он призвал украинские власти отказаться от «преступного» завышения тарифов на российский газ для населения страны.
«На $100 дороже тот же русский газ завозят из Европы по документам, ставят там своих посредников и потом продают людям газ на $100 дороже и рассказывают, что слезли с российской газовой иглы», — добавил Бойко.
По его словам, ситуация в стране изменится в положительную сторону после стабилизации цен на ЖКХ.
Ранее представитель украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Герус предложил лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» создать частную компанию для заключения соглашения с «Газпромом» по поставкам газа на Украину.
В феврале политолог Александр Дудчак прокомментировал НСН заявление лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что Киев последние пять лет постоянно закупал российский газ.