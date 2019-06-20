В ДНР и ЛНР оценили условие Киева о снятии экономической блокады

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В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках прокомментировали позицию представителя Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады.

Глава Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко назвал лицемерной подобную позицию украинских властей.

«Совершенно непонятно, как представитель системы, которая пыталась задушить Республики санкциями, обстрелами и блокадами, может спокойно и публично заявлять подобное», — приводит заявление Мирошниченко Луганский информационный центр.

Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка, в свою очередь, отметил, что выдвинутые условия напоминают популистские высказывания.

«Хотелось бы напомнить, что именно Украина была инициатором экономической блокады... Мнение, высказанное бывшим президентом Украины, не более чем слова», — цитирует его Донецкое агентство новостей.

В ДНР также выразили сомнение, что вопрос о снятии блокады с Донбасса действительно стоит на повестке дня в Киеве.

Ранее Кучма заявил, что снятие экономической блокады с ДНР и ЛНР возможно только при возвращении контроля Украины над активами на юго-востоке страны.

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