Додон опубликовал видео обрушения части жилого дома в Молдавии
«Только что в Атаках рухнула часть девятиэтажного дома. Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей», — написал Додон в Facebook.
Он отметил, что ЧП обошлось без жертв, и обещал оказать помощь всем, кто остался без жилья.
Ранее сообщалось, что в молдавском городе Атаки произошло частичное обрушение девятиэтажного дома, 46 человек были заранее эвакуированы.