Додон опубликовал видео обрушения части жилого дома в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон опубликовал на своей странице в Facebook видео обрушения части девятиэтажного дома в городе Атаки.

«Только что в Атаках рухнула часть девятиэтажного дома. Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей», — написал Додон в Facebook.

Он отметил, что ЧП обошлось без жертв, и обещал оказать помощь всем, кто остался без жилья.

Ранее сообщалось, что в молдавском городе Атаки произошло частичное обрушение девятиэтажного дома, 46 человек были заранее эвакуированы.