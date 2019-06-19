В Молдавии частично обрушился девятиэтажный жилой дом

В молдавском городе Атаки произошло частичное обрушение девятиэтажного дома, 46 человек эвакуированы, жертв нет.

«Часть девятиэтажного дома в городе Атаки обрушилась с первого по девятый этаж. По предварительным данным, жертв нет. Спасателям удалось эвакуировать 46 человек, в том числе семь детей. Все они будут устроены у родственников, в другом временном жилье», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии Лилианы Пушкашу.

Причина аварии пока неизвестна. На месте работают специалисты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области проводят проверку по факту обрушения в аварийном доме.