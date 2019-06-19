В Молдавии частично обрушился девятиэтажный жилой дом
- Вид на город Атаки в Молдавии
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«Часть девятиэтажного дома в городе Атаки обрушилась с первого по девятый этаж. По предварительным данным, жертв нет. Спасателям удалось эвакуировать 46 человек, в том числе семь детей. Все они будут устроены у родственников, в другом временном жилье», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии Лилианы Пушкашу.
Причина аварии пока неизвестна. На месте работают специалисты.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области проводят проверку по факту обрушения в аварийном доме.