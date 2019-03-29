В Челябинской области проводят проверку по факту обрушения в аварийном доме

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В Челябинской области проводят доследственную проверку по факту обрушения в аварийном доме, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Челябинской области проводят проверку по факту обрушения в аварийном доме
  • РИА Новости

«29 марта 2019 года в региональных СМИ размещена информация о том, что в городе Юрюзань в одном из аварийных домов произошло обрушение кирпичной кладки в квартире, в которой проживают беременная женщина и двое малолетних детей», — рассказали следователи.

По их словам, органы местного самоуправления не приняли мер по расселению дома.

Проверка находится на контроле руководства ведомства.

Ранее издание «Реальное время» сообщало, что в Чувашии организовали проверку по факту частичного обрушения здания школы.

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