В Челябинской области проводят проверку по факту обрушения в аварийном доме

В Челябинской области проводят доследственную проверку по факту обрушения в аварийном доме, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«29 марта 2019 года в региональных СМИ размещена информация о том, что в городе Юрюзань в одном из аварийных домов произошло обрушение кирпичной кладки в квартире, в которой проживают беременная женщина и двое малолетних детей», — рассказали следователи.

По их словам, органы местного самоуправления не приняли мер по расселению дома.

Проверка находится на контроле руководства ведомства.

Ранее издание «Реальное время» сообщало, что в Чувашии организовали проверку по факту частичного обрушения здания школы.