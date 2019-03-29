В Челябинской области проводят проверку по факту обрушения в аварийном доме
- РИА Новости
«29 марта 2019 года в региональных СМИ размещена информация о том, что в городе Юрюзань в одном из аварийных домов произошло обрушение кирпичной кладки в квартире, в которой проживают беременная женщина и двое малолетних детей», — рассказали следователи.
По их словам, органы местного самоуправления не приняли мер по расселению дома.
Проверка находится на контроле руководства ведомства.
Ранее издание «Реальное время» сообщало, что в Чувашии организовали проверку по факту частичного обрушения здания школы.