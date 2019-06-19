Опрос: половина украинцев довольны деятельностью Зеленского

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты своего опроса, согласно которым половина жителей Украины довольны деятельностью украинского президента Владимира Зеленского.

«Половина опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 14% — противоположного мнения, ещё 38% пока не смогли сформировать своё отношение к нему», — указывается в исследовании.

Также социологи выяснили, что 65% жителей Украины отрицательно оценивают работу премьер-министра страны Владимира Гройсмана, а работой Верховной рады недовольны почти 90% респондентов.

Опрос проводился 8—12 июня 2019 года. В исследовании приняли участие 2000 респондентов.

Ранее Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» опубликовал результаты опроса, согласно которым 67,7% украинцев охарактеризовали ситуацию на Украине как напряжённую.