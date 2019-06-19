Опрос: половина украинцев довольны деятельностью Зеленского

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Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты своего опроса, согласно которым половина жителей Украины довольны деятельностью украинского президента Владимира Зеленского.
Опрос: половина украинцев довольны деятельностью Зеленского
  • РИА Новости

«Половина опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 14% — противоположного мнения, ещё 38% пока не смогли сформировать своё отношение к нему», — указывается в исследовании.

Также социологи выяснили, что 65% жителей Украины отрицательно оценивают работу премьер-министра страны Владимира Гройсмана, а работой Верховной рады недовольны почти 90% респондентов. 

Опрос проводился 8—12 июня 2019 года. В исследовании приняли участие 2000 респондентов.

Ранее Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» опубликовал результаты опроса, согласно которым 67,7% украинцев охарактеризовали ситуацию на Украине как напряжённую.

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