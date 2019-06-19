Саакашвили заявил о захвате Одессы «средневековыми бандерлогами»

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе поездки в Одессу заявил, что город захватили «средневековые бандерлоги». Об этом информирует «Таймер».

В Одессе Саакашвили провёл встречу со своими сторонниками.

Указывается, что в ходе встречи политик прорекламировал свою партию, а также пригрозил одесскому мэру Геннадию Труханову «антикоррупционным спецназом». 

«Выступление Саакашвили начал с утверждением о том, что Одессу захватили, цитируем, «средневековые бандерлоги», что вызвало некоторое недоумение присутствующих», — сообщает интернет-издание.

По словам Саакашвили, он имел в виду «прежде всего Труханова и его коррумпированное окружение». 

Также политик показал наручники, в которых он был депортирован с Украины. По словам Саакашвили, он намерен «лично защёлкнуть их на запястьях одесского мэра».

Ранее Саакашвили рассказал, что поддерживал контакт с украинским президентом Владимиром Зеленским до своего возвращения на Украину и восстановления украинского гражданства.

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