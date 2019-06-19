Саакашвили заявил о захвате Одессы «средневековыми бандерлогами»
В Одессе Саакашвили провёл встречу со своими сторонниками.
Указывается, что в ходе встречи политик прорекламировал свою партию, а также пригрозил одесскому мэру Геннадию Труханову «антикоррупционным спецназом».
«Выступление Саакашвили начал с утверждением о том, что Одессу захватили, цитируем, «средневековые бандерлоги», что вызвало некоторое недоумение присутствующих», — сообщает интернет-издание.
По словам Саакашвили, он имел в виду «прежде всего Труханова и его коррумпированное окружение».
Также политик показал наручники, в которых он был депортирован с Украины. По словам Саакашвили, он намерен «лично защёлкнуть их на запястьях одесского мэра».
Ранее Саакашвили рассказал, что поддерживал контакт с украинским президентом Владимиром Зеленским до своего возвращения на Украину и восстановления украинского гражданства.