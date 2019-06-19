Зеленский пообещал не допустить дефолта на Украине
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
«Мы начинаем договорённости с МВФ, готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет», — сказал Зеленский в ходе встречи с представителями немецкого бизнеса в Берлине.
По его словам, Украина сотрудничает с МВФ, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития.
При этом он заявил, что как президент не будет влиять на суд или банковскую систему.
Ранее Зеленский заявил о намерении развивать отношения с МВФ и ЕС.