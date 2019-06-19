Зеленский пообещал не допустить дефолта на Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в стране не будет дефолта, поскольку Киев начинает новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«Мы начинаем договорённости с МВФ, готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет», — сказал Зеленский в ходе встречи с представителями немецкого бизнеса в Берлине.

По его словам, Украина сотрудничает с МВФ, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития.

При этом он заявил, что как президент не будет влиять на суд или банковскую систему.

Ранее Зеленский заявил о намерении развивать отношения с МВФ и ЕС.

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