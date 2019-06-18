В МИД России прокомментировали призыв заблокировать Sputnik в Литве

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В МИД России прокомментировали предложение депутатов от партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» блокировать сайты группы Sputnik на территории Литовской Республики.
В МИД России прокомментировали призыв заблокировать Sputnik в Литве
  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что в Литве продолжается кампания по дискриминации российских СМИ, а агентство Sputnik подвергается откровенной травле. 

«Подобные репрессии против СМИ со стороны официального Вильнюса грубо нарушают международное право в части, касающейся свободы выражения мнений и равного доступа к информации», — указывается в сообщении на сайте российского МИД.

Ранее депутаты от партии СО-ХДЛ Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ к сайту информагентства Sputnik Литва. 

Своё обращение парламентарии обосновывают тем, что агентство якобы искажает реальность литовской политики, в частности историю так называемых литовских «партизан».

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