«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам «с чистого листа»

Член правления «Газпрома» Сергей Кузнец напомнил, что компания в рамках мирового соглашения по спорам в судах Стокгольма предлагает Украине вернуться к переговорам «с чистого листа».

«Если будет желание на честных, равноправных условиях обсуждать мировое соглашение, конечно же, мы будем рады его обсудить. Пока просто не складывается условие для того обсуждения», — приводит РИА Новости его слова.

Зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова отметила, что компания пока не озвучивает конкретные объёмы транзита газа через Украину, которые могут потребоваться в 2020 году, это будет зависеть в том числе и от спроса европейских покупателей газа.

Ранее стало известно, что Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.