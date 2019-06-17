Эксперт оценил заявление Кравчука о последствиях монополизации власти
- РИА Новости
«Я думаю, что это заявление стоит рассматривать в плоскости предстоящих выборов в Раду. Это сигнал электорату с тем, чтобы они не поддерживали партию бывшего президента… Наверное, это попытка найти баланс и подсказать электорату, что в парламенте нужные новые люди, представители и идеи», — сказал Оленченко.
По мнению эксперта, на Украине появились люди, «которые обладают и виденьем», которые не согласятся с автократией в стране.
«В общем-то, прошедшие выборы, которые означали поражение Порошенко, это доказательство того, что автократия не совместима с нынешним состоянием дел на Украине», — считает он.
Ранее Кравчук рассказал о последствиях монополизации власти на Украине.