Эксперт оценил заявление Кравчука о последствиях монополизации власти

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Полина Полетаева
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT оценил заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что страну ждёт автократия, если вся власть в государстве будет сосредоточена в руках одной партии или личности.
Эксперт оценил заявление Кравчука о последствиях монополизации власти
  • РИА Новости

«Я думаю, что это заявление стоит рассматривать в плоскости предстоящих выборов в Раду. Это сигнал электорату с тем, чтобы они не поддерживали партию бывшего президента… Наверное, это попытка найти баланс и подсказать электорату, что в парламенте нужные новые люди, представители и идеи», — сказал Оленченко.

По мнению эксперта, на Украине появились люди, «которые обладают и виденьем», которые не согласятся с автократией в стране.

«В общем-то, прошедшие выборы, которые означали поражение Порошенко, это доказательство того, что автократия не совместима с нынешним состоянием дел на Украине», — считает он.

Ранее Кравчук рассказал о последствиях монополизации власти на Украине.

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