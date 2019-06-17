Кравчук рассказал о последствиях монополизации власти на Украине

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Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что ждёт страну, если вся власть в государстве будет сосредоточена в руках одной партии или личности.
Кравчук рассказал о последствиях монополизации власти на Украине
  • РИА Новости

Как он заявил в эфире телеканала «Прямой», результатом подобного станет автократия.

«Я считаю, что однопартийная система со средоточием власти в одних руках — и президентской, и парламентской, и правительства — может создать такие условия, в которых станут возможны действия без учёта интересов всего украинского народа. Это всегда может привести к автократии, к элементам автократии», — цитирует его «112 Украина».

По мнению Кравчука, у власти на Украине должна быть обязательно сильная оппозиция, а в коалиции — минимум две политические силы.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что «получение всей полноты власти» одной партией на Украине приводит к «сумасшествию и полной потере берегов».

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