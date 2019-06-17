В Казахстане при взрыве газа пострадали семь человек
- РИА Новости
«В двухэтажном здании СТО… произошёл взрыв газового оборудования на природном газе», — цитирует РИА Новости Нурахметова.
По его словам, в результате взрыва произошло обрушение 90% здания с последующим возгоранием.
«В итоге семеро пострадавших. Шесть доставлены в больницу, из них госпитализированы трое», — добавил представитель МВД.
Ранее сообщалось, что в центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома. Позднее стали известны подробности инцидента.