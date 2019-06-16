Стали известны подробности взрыва в Киеве

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям рассказала о деталях взрыва в центре города.
Стали известны подробности взрыва в Киеве
  • РИА Новости

Как сообщает ведомство, жертв и пострадавших в результате взрыва нет.

«Жертв и пострадавших нет. По состоянию на 07:00 16 июня работы по разборке завалов завершены. К проведению работ привлекались 70 человек и девять единиц техники, из них от ГосЧС — 53 человека личного состава и семь единиц техники. Причины происшествия устанавливаются», — рассказали спасатели. 

В ведомстве уточнили, что в результате взрыва разрушено три гаража, повреждён газопровод, выбиты стёкла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены четыре автомобиля.

Ранее сообщалось, что в центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома.

13 июня портал novostivolgograda.ru передавал, что в Волгограде гособвинение требует восемь лет заключения для фигурантов дела о взрыве газа в жилом доме.

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