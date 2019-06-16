В ДНР установили личности причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашённой Донецкой народной республики установили имена сотрудников украинских спецслужб, причастных к терактам в Донбассе, в частности к убийству бывшего главы ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщил источник программы «Вести недели с Дмитрием Киселёвым» на телеканале «Россия 1».

«Непосредственно работу по ДНР в 5-м управлении (департамента контрразведки СБУ. — RT) организует 2-й отдел. Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений в Донбассе», — сказал источник.

По его словам, к организации взрыва, в результате которого погиб Захарченко, причастен помощник начальника 5-го управления контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Моторин.

«Именно на нём кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко», — цитирует его Интерфакс.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства Захарченко установлены.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в кафе в центре Донецка. Впоследствии на месте ЧП был установлен мемориальный камень.

Российский лидер Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым. По его словам, организаторы убийства делают ставку на дестабилизацию ситуации и на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени.