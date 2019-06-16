Экс-глава Генштаба ВСУ рассказал об атаке на батальон «Донбасс»

В 2014 году украинская авиация по ошибке атаковала колонну добровольческого батальона «Донбасс». Об этом в эфире UATV рассказал бывший глава Вооружённых сил Украины Виктор Муженко.

По его словам, инцидент произошёл, когда батальон выдвигался на штурм города Попасная под Луганском. Муженко отметил, что в колонне «Донбасса» были как военные, так и гражданские автомобили.

«Лётчики эту колонну видели. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал. При этом Муженко отметил, что после инцидента было проведено разбирательство. По его словам, в Генштабе не знали о передвижениях бойцов «Донбасса», так как в то время управление батальоном осуществлялось через оперативные группы МВД и он не входил в состав Вооружённых сил.

По словам бывшего главы Генштаба, после этого случая стали наносить белые полосы на военную технику — чтобы понять, чьи это войска.

21 мая украинским лидером Владимиром Зеленским был подписан указ об увольнении начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко. На его место был назначен Руслан Хомчак.