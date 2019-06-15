Пушков оценил слова Зеленского об инвестициях в Донбасс

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского относительно привлечения инвестиций в инфраструктуру Донбасса.

«Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе, а также иностранные инвестиции в его инфраструктуру. Слова, слова, слова...» — написал сенатор.

По мнению Пушкова, первым шагом Зеленского в ситуации вокруг Добнасса должно стать прекращение обстрелов региона.

«Для начала он должен прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций, которых в условиях войны в любом случае не будет», — заключил он.

Ранее Зеленский рассказал о ходе подготовки реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

В свою очередь, бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы украинского лидера добиться мира в Донбассе.