Сенатор оценил слова Зеленского об иностранных инвестициях в Донбасс

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского об иностранных инвестициях в инфраструктуру Донбасса.

«При развитии малого и среднего бизнеса и в очень благополучных странах, и в не очень благополучных есть проблемы… На Украине проблемы связаны, прежде всего, с высоким уровнем коррупции, с войной. Что касается инвесторов, для того чтобы они пришли, надо чтобы на Украине обязательно наступил мир, мир в Донбассе, чтобы было меньше политики, больше экономики, социалки, больше реальной борьбы с коррупцией, тогда будут подвижки», — отметил сенатор.

По словам Цекова, хотя Зеленский и говорит о необходимости достижения мира в Донбассе, президент всё равно допускает заявления, «которые свидетельствуют о том, что и покорение Донбасса военным путём у него не сходит с повестки дня».

«Его многие слова и дела, они, конечно, связаны с избирательной кампанией. В нынешней Украине, которая находится в состоянии внутреннего конфликта, не только в Донбассе, но и в состоянии культурного конфликта, конфессионального, — все его заявления по поводу развития вызывают очень большие вопросы», — заключил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса. Он также пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса.