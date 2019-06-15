Эксперт оценил заявление «Укртрансгаза» о чрезвычайной ситуации

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT предупреждение «Укртрансгаза» о невозможности рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.

«Есть объяснение тому, что ему («Укртрансгазу». —RT) не хватает денег: труба, видимо, в плохом состоянии, и, чтобы просто поддерживать её в рабочем состоянии, нужно всё больше и больше денег... Либо из компании просто деньги выкачивают на уровень материнской структуры «Нафтогаза», а там эти деньги непонятно куда уходят», — заявил Юшков.

По его словам, не стоит исключать изменения энергетической политики Украины после предстоящих осенних выборов в Верховную раду.

«Выборы в Раду, конечно, должны дать Зеленскому больше рычагов давления... Если они (команда Зеленского. — RT) получат большинство в Раде и назначат своего премьера, соответственно, министра энергетики они назначат своего и смогут назначать руководство «Нафтогаза». Будем надеяться, что новое руководство будет более конструктивную позицию занимать», — отметил эксперт.

Ранее оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации государственного уровня.