Эксперт оценил признание КС Украины действий Порошенко неконституционными

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Анна Лушникова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT решение Конституционного суда Украины признать неконституционным создание экс-президентом страны Петром Порошенко комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Эксперт оценил признание КС Украины действий Порошенко неконституционными
  • РИА Новости

«Это естественный процесс для Украины, где сейчас идёт противостояние между действующим и бывшим президентами. Но они не изолированные фигуры, за ними стоит достаточно широкий контингент людей в бизнесе, политике и общественной деятельности. Сейчас идёт борьба за украинские умы и за влияние на сферы деятельности. Одна из важнейших сфер — энергетика, где явно просматривается тенденция того, что команда Зеленского старается из этого сектора вытеснить команду Порошенко», — считает эксперт.

По его словам, данная политическая борьба вполне ожидаема в современных украинских реалиях.

«Но остроту ей придаёт то, что 21 июля состоятся выборы в Раду, и, соответственно, каждая из этих команд рассчитывает быть наиболее широко представленной в парламенте. Собственно, отсюда и взялось решение суда. Нас как наблюдателей должно интересовать, будет ли оно реализовано», — заключил Оленченко.

Ранее Конституционный суд страны назвал неконституционным решение Порошенко о создании комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Суд посчитал, что комиссия имеет признаки центрального органа исполнительной власти. При этом Конституция Украины наделяет правом создать такой орган только правительство, которому он и должен подчиняться.

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