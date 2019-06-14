КС Украины признал действия Порошенко неконституционными

Решение экс-президента Украины Петра Порошенко создать комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, неконституционно. К такому выводу пришёл Конституционный суд страны.

Суд посчитал, что комиссия имеет признаки центрального органа исполнительной власти. При этом Конституция Украины наделяет правом создать такой орган только правительство, которому он и должен подчиняться.

Кроме того, глава государства получил полномочия назначать и увольнять членов комиссии, что также выходит за пределы его конституционной компетенции.

Телеканал «112 Украина» отмечает, что деятельность комиссии была связана с рядом скандалов. Её обвиняли в принятии решений в интересах Порошенко и его окружения.

В частности, речь идёт о введении формулы «Роттердам +», которая привела к росту тарифов для населения и промышленности.