Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины

Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной украинскими властями водной блокады Крыма. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По его словам, районы, граничащие с Крымом, затапливает водой из перекрытого Северо-Крымского канала. При этом насосы, которые обеспечивают его работу, за пять лет вышли из строя, а на ремонт деньги не выделяются.

«Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды», — написал экс-депутат в социальной сети «ВКонтакте».

Он не исключил, что если ситуация не изменится, то в приграничных украинских сёлах начнутся эпидемии различных заболеваний.

Ранее первый украинский президент Леонид Кравчук посоветовал новому главе государства Владимиру Зеленскому снять блокаду Крыма. Он добавил, что вопросы, связанные с подачей воды, электроэнергии, необходимо решать «цивилизованным рыночным путём».

В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.