Глава украинской партии заявил об угрозе монополии в Раде

Глава националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил о возможности создания монополии в Верховной раде.

Об этом сообщает NewsOne.

«Сейчас есть угроза того, что мы получим монополию одной политической силы — партии «Слуга народа». Если мы даже внесём поправки в избирательный кодекс, то всё равно ничего не изменится», — сказал он.

По его мнению, в украинском парламенте должен быть некий баланс.

«В противном случае вот эта монополия может закончиться диктатурой», — добавил Тягнибок.

Ранее социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, который показал, что за партию «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского готовы проголосовать 47,5% жителей страны, которые уже определились с симпатиями на предстоящих парламентских выборах.

Подробнее о расстановке сил на Украине перед выборами в Раду — в материале RT.