Экс-депутат Рады прокомментировал решение США переименовать Киев в международной базе

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал решение Совета США по географическим названиям изменить написание Киева в международной базе.

«Те, кто принимает такие нелепые двусмысленные решения, сами толком не знают украинского правописания», — заявил он.

По его мнению, это делается только для того, чтобы усугубить раскол в самом украинском обществе.

Со своей стороны, крымский политолог Александр Форманчук в беседе с Nation News не исключил, что украинские власти, продолжая политику переименования, могут задуматься об отказе от кириллицы.

«Так что политика переименования продолжится, и в ближайшие 6—10 лет мы станем свидетелями других подобных шагов», — прогнозирует он.

Ранее в Совфеде оценили решение США переименовать Киев в международной базе.