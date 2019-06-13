В Раде заявили об угрозе разграбления земель Украины

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Депутат Верховной рады, основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Украина может лишиться своих земель.
В Раде заявили об угрозе разграбления земель Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

«Сегодня они понимают, что у ограбленной Украины самое важное, что можно вывезти, самое ценное — это земля. Я хочу сказать, что если мы это допустим сейчас, то потом никакие будущие десятки поколений нам этого не простят. Надо очнуться и сказать себе следующее: мы правильно проголосовали за Зеленского на президентских выборах для того, чтобы свалить Порошенко. Сегодня нам надо забыть об этой команде, потому что она продаст страну», — сказал он.

По его словам, на грядущих парламентских выборах людям надо голосовать «головой», чтобы добиться мира на Украине.

«И второе: категорическое «нет» любой попытке продажи земли под видом всяких рассказов, басен, иначе мы лишимся земли полностью, здесь будут одни иностранцы, а у нас не будет и клочка земли», — добавил он.

Вместе с тем депутат призвал все политические силы страны объединиться, чтобы «не дать новой команде одурманить народ до конца».

В мае 2018 года Европейский суд по правам человека вынес решение, согласно которому мораторий на продажу сельскохозяйственных земель на Украине признаётся нарушением права на защиту имущества.

В феврале 2019 года экс-президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

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