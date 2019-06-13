Эксперт оценил перспективы восстановления отношений между Россией и Украиной

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН оценил перспективы восстановления отношений между Москвой и Киевом.
Эксперт оценил перспективы восстановления отношений между Россией и Украиной
  • © Global Look Press

«То, что нужно восстанавливать нормальные отношения, все понимают. Такую позицию поддерживает большая часть народа Украины. Именно по этой причине такая надежда есть», — заявил он.

По его словам, всё упирается в выборы, и теперь все взоры обращены к Верховной раде. Он не исключил, что надежды украинцев оправдаются.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать этому.

В начале июня член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к России.

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