Эксперт оценил перспективы восстановления отношений между Россией и Украиной
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«То, что нужно восстанавливать нормальные отношения, все понимают. Такую позицию поддерживает большая часть народа Украины. Именно по этой причине такая надежда есть», — заявил он.
По его словам, всё упирается в выборы, и теперь все взоры обращены к Верховной раде. Он не исключил, что надежды украинцев оправдаются.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать этому.
В начале июня член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к России.