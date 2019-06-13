Додон призвал госслужащих и силовиков поддержать новое правительство

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Президент Молдавии Игорь Додон призвал государственных служащих, сотрудников силовых ведомств и военных поддержать новое правительство в стране.
Додон призвал госслужащих и силовиков поддержать новое правительство
  • © РИА Новости

«Обращаюсь ко всем государственным служащим, сотрудникам силовых ведомств, военнослужащим: вы можете стать основным элементом, который запустит процесс мирной передачи власти, вы можете уберечь страну от дестабилизации!» — написал Додон в Facebook.

Он призвал признать решения в каждом министерстве, ведомстве, агентстве о признании нового правительства и публично заявить об этом. 

По его словам, новую легитимную власть поддерживают ключевые внешние партнёры: Россия, Канада, страны Европы, Европейская комиссия, Совет Европы.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир» заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку лидеру Молдавии Игорю Додону на фоне кризиса в стране.

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