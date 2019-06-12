Эксперт прокомментировал требование Украины на слушаниях в Гааге по газу

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление на слушаниях в гаагском арбитраже представителя Киева Елены Зеркаль о том, что запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность.
Эксперт прокомментировал требование Украины на слушаниях в Гааге по газу
  • РИА Новости

«Представить, что в юрисдикции России появятся украинские буровые вышки и начнут добычу, просто невозможно. Несмотря на любые решения суда», — сказал эксперт.

По его мнению, вся история с иском к России в Гааге служит одной цели: Киеву необходимо поддерживать интерес мирового сообщества к «крымскому вопросу».

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление Зеркаль.

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