Эксперт прокомментировал требование Украины на слушаниях в Гааге по газу
- РИА Новости
«Представить, что в юрисдикции России появятся украинские буровые вышки и начнут добычу, просто невозможно. Несмотря на любые решения суда», — сказал эксперт.
По его мнению, вся история с иском к России в Гааге служит одной цели: Киеву необходимо поддерживать интерес мирового сообщества к «крымскому вопросу».
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление Зеркаль.