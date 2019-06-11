В Совфеде оценили требование Украины на слушаниях в Гааге по газу

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елены Зеркаль о том, что запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность.
В Совфеде оценили требование Украины на слушаниях в Гааге по газу
  • РИА Новости

«Никакого запрета на доступ (к нефти и газу в Чёрном море. — RT) нет. В своих территориальных водах делайте что хотите. Что касается шельфа, который не принадлежит Украине: они же не будут добывать нефть на шельфе, принадлежащем Российской Федерации? Что касается Керченского пролива, то он является проливом внутреннего моря… правила судоходства или каких-то работ должны идти по согласованию двух стран», — отметил Джабаров.

По словам сенатора, после того как Крым вернулся в состав России, Украина имеет опосредованное отношение к Керченскому проливу.

«Они имеют право проходить через него, уведомляя надлежащим образом начальника в порте в Керчи. Но добывать в Керченском проливе нефть или газ никто не позволит. К сожалению, украинцы ступили на ошибочный путь. Они продолжают нагнетать конфронтацию в наших отношениях. Если они хотят добиться улучшения в наших отношениях, надо идти с мирными предложениями», — пояснил он.

Джабаров добавил, что арбитраж на самом деле не имеет права решать вопрос о принадлежности того или иного шельфа. 

«Это территориальные воды конкретного государства. Поэтому я думаю, что это попытка привлечь внимание к несчастной Украине, опять выставить Россию страной-агрессором, но эти попытки всегда заканчиваются с точки зрения интересов Украины безрезультатно», — заключил сенатор.

Представитель Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елена Зеркаль заявила, что Керченский пролив является международным, а запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность.

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