В Черниговской области сформируют новый танковый батальон

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В Черниговской области Украины сформируют новый отдельный танковый батальон.
В Черниговской области сформируют новый танковый батальон
  • © Sergei Karazy
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба оперативного командования «Север» в Facebook, 12-й отдельный танковый батальон будет сформирован в поселении Гончаровское Черниговского района, где уже дислоцируется 1-я отдельная гвардейская танковая бригада Северская.

«Новая военная часть не будет входить в состав 1-й отдельной танковой Северской бригады и будет полностью самостоятельным подразделением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время военное подразделение получает боевую технику, вооружение, материальные запасы. Личный состав будет формироваться исключительно из военнослужащих-контрактников.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Литвы передало Украине почти миллион боеприпасов, предназначенных для советского стрелкового оружия.

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