Литва передала Украине боеприпасы к советскому оружию

Министерство обороны Литвы передало Украине почти миллион боеприпасов, предназначенных для советского стрелкового оружия.

«Передача активов является последовательной и всеобъемлющей частью поддержки Литвой Украины, укрепления её обороноспособности и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности государства», — приводит УНИАН слова главы Минобороны Литвы Раймундаса Кароблиса.



Отмечается, что общая стоимость боеприпасов составляет более €255 тыс.

Самолёты ВВС Украины вывезли боеприпасы из Литвы 11 июня.

Ранее офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.