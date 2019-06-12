Литва передала Украине боеприпасы к советскому оружию
- ©kam.lt
«Передача активов является последовательной и всеобъемлющей частью поддержки Литвой Украины, укрепления её обороноспособности и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности государства», — приводит УНИАН слова главы Минобороны Литвы Раймундаса Кароблиса.
Отмечается, что общая стоимость боеприпасов составляет более €255 тыс.
Самолёты ВВС Украины вывезли боеприпасы из Литвы 11 июня.
Ранее офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.