Токаев принёс присягу и вступил в должность президента Казахстана

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Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации принёс присягу и вступил в должность главы государства.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан», — приводит РИА Новости слова Токаева.

Ранее в ЦИК республики заявили, что Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах в Казахстане, набрав 70,96% голосов избирателей.

Токаев заявил, что он является «полнокровным» главой государства, а не «транзитным пассажиром».

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