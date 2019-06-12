В Раде не исключили, что украинцы сообщают о «минировании» в России

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Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил в эфире телеканала «112 Украина», что украинцы «иногда» оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России.

Он отметил, что «телефонный терроризм очень развит» на Украине, так как, по его мнению, у страны «идёт противостояние с Российской Федерацией».

«Мы наблюдаем, как целенаправленно жители России развлекаются, «минируя» объекты на территории Украины, а потом смотрят через интернет, как на это реагируют СМИ, как там проводят проверки», — заявил Геращенко.

По его словам «некоторые украинские граждане отвечают той же монетой»

«Когда вы слышите о том, что «минируются» какие-то вокзалы, метро в России, иногда это бывают российские граждане, иногда - украинские. Интернет позволил обезличивать людей», — добавил депутат Рады.

Ранее источник сообщал о проверке 16 объектов в Москве, в том числе Мавзолея Ленина, Храма Христа Спасителя и Останкинской телебашни, в связи с поступившими сообщениями об угрозе минирования.

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