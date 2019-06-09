Источник: в Москве проверяют Мавзолей из-за сообщения о минировании
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Поступила информация об угрозах взрывов по 16 адресам, среди которых Останкинская телебашня, Мавзолей и Храм Христа Спасителя», — заявил источник.
Он добавил, что сотрудники оперативных служб в настоящее время проводят проверку всех учреждений.
В начале июня в Москве проверяли телецентр «Останкино» после сообщения о минировании.