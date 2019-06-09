Источник: в Москве проверяют Мавзолей из-за сообщения о минировании

В Москве проверяют 16 объектов, в том числе Мавзолей Ленина, Храм Христа Спасителя и Останкинскую телебашню, в связи с поступившими сообщениями об угрозе минирования.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступила информация об угрозах взрывов по 16 адресам, среди которых Останкинская телебашня, Мавзолей и Храм Христа Спасителя», — заявил источник.

Он добавил, что сотрудники оперативных служб в настоящее время проводят проверку всех учреждений.

В начале июня в Москве проверяли телецентр «Останкино» после сообщения о минировании.