В суде в Киеве закончили читать обвинительный акт Вышинскому

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Адвокат Андрей Доманский заявил, что в Подольском суде Киева закончили читать обвинительный акт по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, следующее заседание назначено на 18 июня.
В суде в Киеве закончили читать обвинительный акт Вышинскому
  • РИА Новости

«Закончили чтение обвинительного акта. В следующий раз Вышинскому будут разъяснять суть обвинительного заключения, выяснять, признаёт себя виновным или нет. Заседание назначено на 18 июня, 17:00», — приводит РИА Новости слова адвоката.

Журналист был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене на Украине. Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес политическими играми киевских властей.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия продолжит добиваться скорейшего освобождения Вышинского и его реабилитации как профессионального сотрудника СМИ.

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