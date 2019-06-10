Опрос: Бойко лидирует в рейтинге кандидатов на пост премьера Украины

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко лидирует в рейтинге кандидатов на пост премьер-министра Украины, набирая 12,9% голосов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии.

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РИА Новости

Авторы опроса предложили украинцам выбрать самого подходящего кандидата на должность главы правительства. Второе место в рейтинге самых популярных среди украинцев кандидатур заняла председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 11,3% голосов. В пятёрку лидеров также вошли экс-глава СБУ Игорь Смешко (8,1%), действующий премьер Владимир Гройсман (7,7%) и глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (4%). В опросе приняли участие 2021 украинцев старше 18 лет. Ранее опрос показал, что 62% граждан Украины выступают за членство в ЕС и НАТО.