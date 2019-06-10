Опрос: Бойко лидирует в рейтинге кандидатов на пост премьера Украины
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- РИА Новости
Авторы опроса предложили украинцам выбрать самого подходящего кандидата на должность главы правительства.
Второе место в рейтинге самых популярных среди украинцев кандидатур заняла председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 11,3% голосов.
В пятёрку лидеров также вошли экс-глава СБУ Игорь Смешко (8,1%), действующий премьер Владимир Гройсман (7,7%) и глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (4%).
В опросе приняли участие 2021 украинцев старше 18 лет.
Ранее опрос показал, что 62% граждан Украины выступают за членство в ЕС и НАТО.