На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами

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На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами
  • РИА Новости

«По факту загрязнения водоёма в селе Збаржевка Погребищенского района, который является притоком реки Рось… открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 242 («Нарушение правил охраны вод») Уголовного кодекса Украины», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что данное преступление может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее мэр Белой Церкви Геннадий Дикий сообщил, что возглавляемый им регион и Умань будут отключены от водоснабжения 9 июня в связи с загрязнением реки Рось.

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