В Совфеде оценили слова Порошенко о готовности занять пост премьер-министра

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о готовности занять пост главы кабмина в случае, если его партия «Европейская солидарность» победит на выборах.
В Совфеде оценили слова Порошенко о готовности занять пост премьер-министра
  • Reuters

«Амбиции Порошенко велики, и они не уменьшаются после поражения на президентских выборах. Данное заявление — одно из главных, демонстрирующих это. Конечно, прохождение его партии в парламент возможно, но вопрос в проценте», — сказал Цеков.

Уточняя, сенатор предположил, что набранное «Европейской солидарностью» на выборах количество голосов, вероятно, «не будет убедительным».

Ранее Порошенко заявил, что готов занять пост премьер-министра Украины, если его партия «Европейская солидарность» победит на выборах в парламент.

При этом он не указал, будет ли исполнять обязанности депутата или откажется от мандата после выборов.

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