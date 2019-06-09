Волкер поразился самоотверженностью Кучмы

Команда спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера направила слова поддержки представителю Украины в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леониду Кучме.

«Мы поражены его самоотверженностью и целеустремлённостью, и мы желаем ему успехов в деле представительства Украины в ТКГ», — приводит пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook поступившее обращение.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Позднее Кучма заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса.