Волкер поразился самоотверженностью Кучмы
- РИА Новости
«Мы поражены его самоотверженностью и целеустремлённостью, и мы желаем ему успехов в деле представительства Украины в ТКГ», — приводит пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook поступившее обращение.
3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Позднее Кучма заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса.