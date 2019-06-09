Додон не увидел оснований для роспуска парламента Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что никаких оснований для досрочных парламентских выборов в стране нет. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

По его словам, позиция властей Молдавии заключается в том, что крайним сроком роспуска парламента является 9 июня.

В связи с этим 8 июня был законный срок для формирования парламентского большинства и правительства, отметил Додон.

«Что касается досрочных парламентских выборов — никаких оснований для них нет, потому что парламент и правительство законны, и они должны оставаться такими», — приводит слова Додона РИА Новости.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Молдавии Павел Филип, наделённый Конституционным судом полномочиями президента, заявил, что подписал указ о роспуске парламента страны.