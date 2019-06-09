В Госдуме оценили слова Порошенко о целях его партии

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что основой его партии «Европейская солидарность» на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
В Госдуме оценили слова Порошенко о целях его партии
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Бывший президент Украины не отличается экстравагантностью. Он продолжает всё ту же политику разрыва всех связей с Россией, которую выбрал в 2014 году. Он хочет создать на границе стран серую зону постоянных конфликтов. Порошенко понимает, что если Зеленский начнёт выстраивать политику, отличную от его собственной линии, бывший президент может оказаться на скамье подсудимых как военный преступник», — сказал депутат.

По его словам, «все наворованные командой экс-президента ресурсы сейчас будут максимально вкладываться в новую партию».

«Они хотят получить неприкосновенность и с трибуны Верховной рады продолжать свою политику до тех пор, пока это будет выгодно заокеанским руководителям», — заключил Водолацкий.

Ранее Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.

Также он заявил, что на Украине есть много пророссийских политических сил, которые «враждебны ко всему, чего Украина достигла за пять лет» и «что отдаляет страну от России».

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