Эксперт оценил передачу полномочий президента Молдавии и. о. премьера

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Анна Лушникова
Политолог Александр Асафов прокомментировал RT решение Конституционного суда временно отстранить президента Молдавии Игоря Додона от должности и передать его полномочия для роспуска парламента и. о. премьер-министра Павлу Филипу.
Эксперт оценил передачу полномочий президента Молдавии и. о. премьера
  • © Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com
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«Сложившаяся ситуация достаточно интересна. Фактически мы наблюдаем паралич всей системы власти, включая институты президента, Конституционного суда, парламента, премьер-министра, всей совокупности. Мы видим, что то противостояние между парламентом и президентом, которое продолжалось несколько лет, перешло в пиковую фазу, и это грозит серьёзными проблемами самой государственности. За всем процессом внимательно наблюдают и моделируют его такие люди, как посол США. Инициатором же всего стала назначенная премьер-министром Майя Санду, человек с очевидным проамериканским прошлым», — сказал он.

Эксперт также отметил, что пока рано делать прогнозы относительно того, к чему может привести сложившаяся в Молдавии внутриполитическая ситуация.

«Будем надеяться, что конфликт будет мирно урегулирован и пик противостояния закончится конструктивно. Думаю, что Игорь Додон должен сейчас принять ряд решений и восстановить ситуацию, иначе он останется без власти», — считает Асафов.

Ранее Конституционный суд передал полномочия президента Молдавии для роспуска парламента и. о. премьер-министра Павлу Филипу.

Кроме того, суд подчеркнул, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Додон заявил, что решение Конституционного суда Молдавии является отчаянным шагом для узурпации власти.

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