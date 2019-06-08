Экс-министр обороны Украины предложил партии Саакашвили объединиться

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Бывший министр обороны Украины, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко предложил партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» объединиться перед внеочередными выборами в Верховную раду.
Экс-министр обороны Украины предложил партии Саакашвили объединиться
  • РИА Новости

«Как вы думаете, создание общей команды с «Движением новых сил» и наше общее участие на выборах — на пользу Украине?» — написал он в Facebook.

Он считает, что «Движение новых сил» через некоторое время может столкнуться с проблемами с полноценным участием в выборах.

В связи с этим Гриценко заявил, что хочет выступить с инициативой об объединении усилий «опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил», и предложил выступить вместе на парламентских выборах.

«Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей», — заявил Гриценко.

Ранее Саакашвили заявил, что его партия будет самостоятельно участвовать в выборах в Раду.

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