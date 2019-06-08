Экс-министр обороны Украины предложил партии Саакашвили объединиться
- РИА Новости
«Как вы думаете, создание общей команды с «Движением новых сил» и наше общее участие на выборах — на пользу Украине?» — написал он в Facebook.
Он считает, что «Движение новых сил» через некоторое время может столкнуться с проблемами с полноценным участием в выборах.
В связи с этим Гриценко заявил, что хочет выступить с инициативой об объединении усилий «опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил», и предложил выступить вместе на парламентских выборах.
«Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей», — заявил Гриценко.
Ранее Саакашвили заявил, что его партия будет самостоятельно участвовать в выборах в Раду.