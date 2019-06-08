Посол России оценил отношения Москвы и Минска

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Отношения Минска и Москвы должны служить примером для стран ЕС, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Посол России оценил отношения Москвы и Минска
  • РИА Новости

«Пусть наши отношения будут примером для стран Евросоюза, стран СНГ, и пусть от этого мы будем только сильнее», — цитирует дипломата ТАСС.

Он добавил, что «страны связывают исторические, культурные корни».

«Это составляет фундамент наших отношений», — сказал Мезенцев. 

5 июня министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе встречи с новым послом России в стране Дмитрием Мезенцевым в Минске принял у него копии верительных грамот.

В интервью газете «Известия» дипломат рассказал об огромном потенциале отношений Москвы и Минска.

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