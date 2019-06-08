Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования в адрес России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал выдвинутые главой «Нафтогаза» Алексеем Коболевым требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.

Как написал сенатор на своей странице в Twitter, «Нафтогаз» в настоящий момент находится не в том положении, чтобы ставить условия для подобного рода переговоров.

«Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет», — написал он.

По мнению Пушкова, такая наглость Коболева объясняется слабостью и тем, что в Киеве всё время считают, что «Украине все должны».

«Никто ничего не должен», — добавил политик.

Ранее в «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом».