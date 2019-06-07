Песков оценил возможность расширения нормандского формата

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность увеличения числа участников нормандского формата.

По его словам, это маловероятно из-за низкой эффективности формата, в котором задействованы представители России, Украины, Германии и Франции.

«Сам по себе формат пока весьма нерезультативный из-за того, что Киев не спешил с выполнением минских договорённостей, а в условиях такой низкой эффективности говорить о расширении вряд ли возможно», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность проведения переговоров российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.